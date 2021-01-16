Летом в Сочи появится морское такси

Краснодарский край

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Летом для жителей и гостей Сочи запустят морское такси с кондиционерами и туалетами

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Алексей Копайгородский. Всего будет два пассажирских судна вместимостью 20 человек, купленных за счет инвестора. Также источник финансирования организует технологичный сервис брони и продажи билетов. Стоимость проекта не уточняется. 

Маршрут составлен в двух направлениях: из Сочинского морского порта в Имеретинский и в микрорайон Лазаревский. По словам Копайгородского, для туристов этот вид транспорта станет новым экскурсионным путем, а для местных жителей — возможностью быстро добраться к отдаленным частям города.

Курорты и туризм Сочи Такси Транспорт Черное море

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