Деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы

Накануне в паблике «Типичный Краснодар» разместили истории местных жителей, которые пожаловались на нашествие зеленых гусениц в Чистяковской роще. Девушка сообщила, что заметила насекомых в одной из частей парка. Еще один краснодарец прислал видео, снятое в районе улицы Коммунаров.

«Их так много, что они падают с деревьев и вся дорога в них. Страшно за растительность в роще. Кто-нибудь знает уже начали обработку? Кто знает почему они появляются?», — поинтересовались в интернете.