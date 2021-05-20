Деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы

Краснодарский край

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Жители Краснодара 19 мая сообщили в соцсетях о нашествии гусениц в Чистяковской роще

Накануне в паблике «Типичный Краснодар» разместили истории местных жителей, которые пожаловались на нашествие зеленых гусениц в Чистяковской роще. Девушка сообщила, что заметила насекомых в одной из частей парка. Еще один краснодарец прислал видео, снятое в районе улицы Коммунаров.

«Их так много, что они падают с деревьев и вся дорога в них. Страшно за растительность в роще. Кто-нибудь знает уже начали обработку? Кто знает почему они появляются?», — поинтересовались в интернете.

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В пресс-службе Россельхознадзора 20 мая порталу Юга.ру рассказали, что специалисты доставили в лабораторию гусениц, чтобы определить вид. Оказалось, что это ясеневый пилильщик. Насекомые не входят в список карантинных и угрозы для города не представляют. В ведомстве уточнили, что такие нашествия насекомых случаются раз в 3-4 года.

Начальник отдела МБУК «Краснодарские парки» Алексей Кристя уточнил телеканалу «Краснодар», что деревья в Чистяковской роще уже обработали и гусениц стало меньше. Также в парках в ночное время суток проводят обработку от комаров и клещей, добавил Кристя.

Напомним, плановую обработку от клещей и комаров начали проводить с 17 мая и собираются закончить завтра, 21 мая. В это время краснодарцев попросили не гулять в парках.

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Деревья в Чистяковской роще Краснодара атаковали зеленые гусеницы
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