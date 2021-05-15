Краснодарцев попросили не ходить ночью в парки

Краснодарский край

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В Краснодаре жителей и туристов попросили не посещать парки утром и вечером с 17 мая

С 17 по 21 мая парки Краснодара обработают от комаров и клещей. Делать это будут после 22:00 и до 6:00 при хорошей погоде. В это время жителям не рекомендуется посещать парки, сообщили 14 мая в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт рассказал, что это плановая работа, которую традиционно проводят весной. При необходимости обработку повторят летом.

С понедельника начнут обрабатывать шесть городских парков:

  • Солнечный остров;
  • Чистяковскую рощу;
  • Парк им. 30-летия Победы на Затоне;
  • Рождественский парк;
  • парк «Старая Кубань».

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Кроме того, с 12 мая специалисты Центра озеленения и экологии обследуют городские водоемы на наличие личинок комаров для последующих обработок мест скопления этих насекомых.

Напомним, сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала основные способы защиты от клещей. 

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