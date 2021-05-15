Краснодарцев попросили не ходить ночью в парки
В Краснодаре жителей и туристов попросили не посещать парки утром и вечером с 17 мая
С 17 по 21 мая парки Краснодара обработают от комаров и клещей. Делать это будут после 22:00 и до 6:00 при хорошей погоде. В это время жителям не рекомендуется посещать парки, сообщили 14 мая в пресс-службе администрации Краснодара.
Директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт рассказал, что это плановая работа, которую традиционно проводят весной. При необходимости обработку повторят летом.
С понедельника начнут обрабатывать шесть городских парков:
- Солнечный остров;
- Чистяковскую рощу;
- Парк им. 30-летия Победы на Затоне;
- Рождественский парк;
- парк «Старая Кубань».
Кроме того, с 12 мая специалисты Центра озеленения и экологии обследуют городские водоемы на наличие личинок комаров для последующих обработок мест скопления этих насекомых.
Напомним, сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина рассказала основные способы защиты от клещей.