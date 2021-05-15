Краснодарцев попросили не ходить ночью в парки

В Краснодаре жителей и туристов попросили не посещать парки утром и вечером с 17 мая

С 17 по 21 мая парки Краснодара обработают от комаров и клещей. Делать это будут после 22:00 и до 6:00 при хорошей погоде. В это время жителям не рекомендуется посещать парки, сообщили 14 мая в пресс-службе администрации Краснодара.

Директор МБУК «Краснодарские парки» Кирилл Клодт рассказал, что это плановая работа, которую традиционно проводят весной. При необходимости обработку повторят летом.

С понедельника начнут обрабатывать шесть городских парков: