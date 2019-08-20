Жители Сочи пожаловались на нашествие гусениц. Хотя бюджет на борьбу с ними увеличился в несколько раз
Сочинцы пожаловались на нашествие гусениц, а в мэрии курорта объяснили, почему их так много
В соцсетях появилось видео, где гусеницы американской белой бабочки буквально облепляют стоящие под деревьями машины. В пресс-службе мэрии города порталу Юга.ру объяснили ситуацию тем, что именно на август приходится пик размножения второго поколения вредителей.
«В августе на курорте идет второй этап обработки растений от американской белой бабочки и мраморного клопа. Проводится обработка растений на муниципальных территориях. Особое внимание уделяется паркам и скверам во всех районах города», — подчеркнула представитель пресс-службы.
Она уточнила, что борьба с вредителями ведется на курорте уже несколько лет, а сейчас схема мероприятий по обработке изменилась. Это стало возможным благодаря увеличению целевого финансирования в четыре раза — в 2019 году бюджет на борьбу с вредителями составляет 13,5 млн рублей.
«Обработка должна производиться в одно время согласно утвержденному графику. К недобросовестным же субъектам могут применяться штрафы», — заключили в пресс-службе.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи выявили 70 видов вредителей, которые губят растения, более 10 из них — особо опасные.
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