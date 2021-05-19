В Краснодаре мужчина напал на кондуктора троллейбуса

О нападении на кондуктора в Краснодаре местная жительница в своем инстаграме. Она сообщила, что мужчина зашел в троллейбус № 20 на улице Селезнёва и отказался оплачивать проезд. Судя по внешнему виду, он был пьян. На видео произошедшего видно, что мужчина ударил по лицу женщину кондуктора. Никто из пассажиров не стал помогать ей успокоить мужчину, рассказала порталу Юга.ру очевидица происходящего.

«Она пыталась уйти от конфликта, но с ним невозможно было находится в салоне. Поэтому она попыталась его вытолкнуть из салона. После этого пассажир стал кидаться», — добавила она.

Очевидица сообщила, что на остановке в этот момент находились двое полицейских. Они отвели мужчину в сторону. Однако о происшествии в полицию никто не сообщил, рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару.