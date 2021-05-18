Житель Краснодара избил медиков, которые приехали к нему на вызов
СК Кубани 18 мая заинтересовался делом о нападении мужчины на двух фельдшеров скорой помощи
Медики отправились на вызов с улицы Севастопольской в Краснодаре 15 мая. Они оказали помощь мужчине, который находился в бессознательном состоянии в подъезде дома. После того, как краснодарец пришел в чувства, он начал вести себя агрессивно и несколько раз ударил двух медиков, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Сотрудники задержали 63-летнего мужчину и передали полиции.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару 18 мая порталу Юга.ру сообщили, что полиция провела проверку, выписала протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и передала дело в суд. Там приняли решение не давать 15 суток ареста, а оштрафовать мужчину на 500 руб.
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«Кроме того по факту нанесения телесных повреждений двум сотрудникам «скорой помощи» проверка ещё проводится. Изучаются медицинские документы, чтобы выяснить степень повреждений. По результатам этой проверки ещё будет приниматься процессуальное решение», — рассказал руководитель пресс-службы ведомства Артём Коноваленко.
Учитывая общественный резонанс, 18 мая СК Кубани решили забрать материалы проверки из полиции. Следователи проверят данные о нападении на фельдшеров, чтобы наказать мужчину, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру не раз писали о подобных случаях. Так, в 2018 году только за один месяц от рук пациентов пострадали четыре медика. Спустя год пьяный мужчина избил врача скорой помощи в Новороссийске. А в 2021 году в Краснодаре напали на водителя скорой помощи, потому что он перекрыл дорогу в ожидании больного.