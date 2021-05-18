Житель Краснодара избил медиков, которые приехали к нему на вызов

СК Кубани 18 мая заинтересовался делом о нападении мужчины на двух фельдшеров скорой помощи

Медики отправились на вызов с улицы Севастопольской в Краснодаре 15 мая. Они оказали помощь мужчине, который находился в бессознательном состоянии в подъезде дома. После того, как краснодарец пришел в чувства, он начал вести себя агрессивно и несколько раз ударил двух медиков, рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Сотрудники задержали 63-летнего мужчину и передали полиции. В пресс-службе УМВД России по Краснодару 18 мая порталу Юга.ру сообщили, что полиция провела проверку, выписала протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и передала дело в суд. Там приняли решение не давать 15 суток ареста, а оштрафовать мужчину на 500 руб.