ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф»

Синхронный забег 2021 состоится 30 мая в 9:00 МСК в 84 городах РФ. Организаторы ожидают, что на старт одновременно выйдут 120 тыс. участников, из них 2500 — в Краснодаре. ПСБ выступил в качестве генерального партнера события.

«Всероссийский «ЗаБег.рф» — уникальное событие, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое мероприятие. Оно объединяет всех любителей спорта нашей страны, прививает хорошие привычки и улучшает здоровье и качество жизни. Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы — как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России», — прокомментировал на пресс-конференции директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.