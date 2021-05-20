ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф»

Краснодарский край

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Организаторы V всероссийского полумарафона «ЗаБег.рф» провели пресс-конференцию в Краснодаре

Синхронный забег 2021 состоится 30 мая в 9:00 МСК в 84 городах РФ. Организаторы ожидают, что на старт одновременно выйдут 120 тыс. участников, из них 2500 — в Краснодаре. ПСБ выступил в качестве генерального партнера события.

«Всероссийский «ЗаБег.рф» — уникальное событие, и мы уже несколько лет поддерживаем это знаковое мероприятие. Оно объединяет всех любителей спорта нашей страны, прививает хорошие привычки и улучшает здоровье и качество жизни. Желаю всем участникам полумарафона победы не только в турнирной таблице, но и внутренней победы — как каждому в отдельности, так и в борьбе за первенство среди городов, которые будут соревноваться за звание беговой столицы России», — прокомментировал на пресс-конференции директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

В феврале власти Краснодара отменили забег HardRun менее чем за сутки до старта:

В пресс-конференции также участвовали министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов, замглавы Краснодара Антон Смертин, руководитель «Лиги героев» Ксения Шойгу, капитан сборной РФ по футболу в 2004-2005 годах Алексей Смертин и руководитель ГК «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

«Краснодарский край — неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов юга России поможет поставить новый рекорд Гиннесса. В этом году планируется, что на трассы выйдет около 120 тыс. атлетов со всей страны, и Краснодар обеспечит важный вклад в этот показатель», — заявила Ксения Шойгу.

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«Для края «ЗаБег.рф» — первое такого масштаба в постковидный период. Минспорта и администрация края оказывают всю необходимую поддержку этому старту, поскольку важно, чтобы праздник бега в регионе состоялся. В регионе сильное беговое сообщество, и спортсмены ждут этот старт как один из важных, главных», — отметил Алексей Чернов.

Маршрут полумарафона пройдет по ул. Красной. Участники добегут до Екатерининского сквера и здания Заксобрания края и финишируют на главной городской площади Краснодара.

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