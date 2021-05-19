В Сочи с начала года зафиксировали 67 технарушений на частных энергосетях

В «Россети Кубань» 19 мая рассказали, что 80% аварий в Сочи происходят на частных электросетях

Специалисты сочинского филиала «Россети Кубань» с начала 2021 года зафиксировали 67 аварий на частных электросетях. Нарушения эксплуатации энергообъектов вызвали перебои со светом в четырех районах Сочи и населенных пунктах Туапсинского района.

«Недобросовестные собственники не выполняли ремонтные работы и другие технические мероприятия по содержанию энергообъектов для обеспечения их бесперебойного функционирования. Возобновление подачи электричества по основной схеме стало возможным только после полной ликвидации повреждений собственниками сетей», — заявили в пресс-службе компании.

Самыми частыми причинами аварий стали отсутствие обслуживающего персонала на энергообъектах и не проведенные вовремя техобслуживание, планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания.

Эксплуатацию энергообъектов нужно доверять подготовленному электротехническому персоналу или заключать договор со специализированной компанией, но некоторые собственники игнорируют эти требования, посетовали в компании «Россети Кубань». Там объяснили, что нарушения в эксплуатации приводят к авариям и на объектах компании, так как частные линии включены в общегородскую сеть.

Специалисты занимаются информированием владельцев абонентского электрооборудования, напоминают им о необходимости своевременного обслуживания своих сетей, многие из них уже заключили соглашения о техническом обслуживании с Сочинскими электрическими сетями.