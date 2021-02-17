30 бригад «Россети Кубань» устраняют последствия снегопада в горных поселках Сочи
30 бригад и 35 единиц спецтехники компании «Россети Кубань» работают на линиях электропередачи в горах Сочи
Нарушения питания фиксируются в распределительных сетях 6-10 кВ из-за налипания мокрого снега на деревьях и линиях электропередачи. На момент 12:00 17 февраля без света оставались жители 20 населенных пунктов, это примерно 18 тыс. 450 человек. К моменту публикации новости почти половина потребителей запитана по резервным схемам или при помощи передвижных дизель-генераторов, об этом сообщили в пресс-службе «Россети Кубань».
Восстановление в горных районах осложняют заснеженные дороги, которые мешают проезду спецтехники. Для питания соцобъектов подключены 7 передвижных резервных источников энергоснабжения.
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Всего в сочинском энергорайоне работают более 100 специалистов. В энергорайон дополнительно направлены 14 бригад из других филиалов. Энергетики Сочинских электрических сетей переведены на особый режим работы. Они отрабатывают заявки от бытовых потребителей.
Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону 8(800)220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.
Как сообщали Юга.ру, МЧС 15 февраля объявило штормовое предупреждение по сильному снегу в Сочи. После этого в горах Сочи за сутки сошли несколько снежных лавин. В ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил 35 деревьев. Еще 7 сильный ветер повалил 13 февраля.
В то же время, 16 февраля, в аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов и приостановили прием новых. Из-за нынешнего снегопада в Краснодаре начали проверку расходов управляющих компаний, на которые жители жаловались за некачественную уборку снега. В связи со всем этим портал Юга.ру 16 февраля спросил у специалиста гидрометцентра, сколько еще в Краснодарском крае будет идти снег.