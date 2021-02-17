30 бригад «Россети Кубань» устраняют последствия снегопада в горных поселках Сочи

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

30 бригад и 35 единиц спецтехники компании «Россети Кубань» работают на линиях электропередачи в горах Сочи

Нарушения питания фиксируются в распределительных сетях 6-10 кВ из-за налипания мокрого снега на деревьях и линиях электропередачи. На момент 12:00 17 февраля без света оставались жители 20 населенных пунктов, это примерно 18 тыс. 450 человек. К моменту публикации новости почти половина потребителей запитана по резервным схемам или при помощи передвижных дизель-генераторов, об этом сообщили в пресс-службе «Россети Кубань».

Восстановление в горных районах осложняют заснеженные дороги, которые мешают проезду спецтехники. Для питания соцобъектов подключены 7 передвижных резервных источников энергоснабжения.

Читайте также:

Всего в сочинском энергорайоне работают более 100 специалистов. В энергорайон дополнительно направлены 14 бригад из других филиалов. Энергетики Сочинских электрических сетей переведены на особый режим работы. Они отрабатывают заявки от бытовых потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону 8(800)220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Как сообщали Юга.ру, МЧС 15 февраля объявило штормовое предупреждение по сильному снегу в Сочи. После этого в горах Сочи за сутки сошли несколько снежных лавин. В ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил 35 деревьев. Еще 7 сильный ветер повалил 13 февраля.

В то же время, 16 февраля, в аэропорту Краснодара задержали 19 рейсов и приостановили прием новых. Из-за нынешнего снегопада в Краснодаре начали проверку расходов управляющих компаний, на которые жители жаловались за некачественную уборку снега. В связи со всем этим портал Юга.ру 16 февраля спросил у специалиста гидрометцентра, сколько еще в Краснодарском крае будет идти снег.

Погода Происшествия Россети Кубань Сочи Энергетика

Новости

В Краснодаре горят ангары с ламинатом
В Сочи горнолыжные курорты работают в ограниченном режиме из-за снега
На Кубани ограбили 101-летнего ветерана
За одни сутки в Сочи сошли четыре лавины
В Сочи сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев
В Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Сегодня, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
15 февраля, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море

Реклама на портале