30 бригад «Россети Кубань» устраняют последствия снегопада в горных поселках Сочи

30 бригад и 35 единиц спецтехники компании «Россети Кубань» работают на линиях электропередачи в горах Сочи

Нарушения питания фиксируются в распределительных сетях 6-10 кВ из-за налипания мокрого снега на деревьях и линиях электропередачи. На момент 12:00 17 февраля без света оставались жители 20 населенных пунктов, это примерно 18 тыс. 450 человек. К моменту публикации новости почти половина потребителей запитана по резервным схемам или при помощи передвижных дизель-генераторов, об этом сообщили в пресс-службе «Россети Кубань». Восстановление в горных районах осложняют заснеженные дороги, которые мешают проезду спецтехники. Для питания соцобъектов подключены 7 передвижных резервных источников энергоснабжения.

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Всего в сочинском энергорайоне работают более 100 специалистов. В энергорайон дополнительно направлены 14 бригад из других филиалов. Энергетики Сочинских электрических сетей переведены на особый режим работы. Они отрабатывают заявки от бытовых потребителей. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону 8(800)220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.