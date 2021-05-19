На курортах Кубани во время майских праздников зафиксировали всплеск интернет-активности

Аналитики МегаФона рассказали, что в Сочи, Геленджике и Анапе на майских праздниках зафиксировали повышенную нагрузку на сеть

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными в стране, а власти Кубани по случаю Радоницы сделали выходным 11 мая. За это время Сочи, по данным администрации города, принял 232 тыс. туристов.

Аналитики МегаФона выяснили, что за длинные выходные жители и гости города прокачали на своих гаджетах 2 тыс. 637 Терабайт, что в два раза выше предыдущего рекорда, зафиксированного на новогодних каникулах.

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Такой массив трафика позволил бы скачать около 180 тыс. фильмов в самом лучшем качестве и беспрерывно смотреть их в течение 51 года. Больше всего трафика ушло на просмотр фильмов и роликов в видеосервисах, общение в соцсетях и мессенджерах. Самым популярным мессенджером у абонентов МегаФона остается WhatsApp, среди соцсетей лидирует Instagram.

«У нас есть опыт работы с пиковыми нагрузками в курортной зоне Черноморского побережья. И мы к ним готовы. Сейчас, в ситуации, когда было неожиданно закрыто направление Турции и увеличилась продолжительность майских праздников, мы оперативно среагировали на все изменения и подготовились — более 20 базовых станций в городе уже прошли модернизацию. Наша сеть отлично выдерживает даже самые высокие нагрузки без потерь в качестве сервиса», — рассказал директор МегаФона в Сочи Игорь Ионов.