В Краснодарском крае ищут тело утонувшего подростка

В Тимашевске днем 18 мая на реке Кирпили утонул 15-летний мальчик, сообщила газета «Знамя труда».

В тимашевском «Кубань СПАС» уточнили, что о случившемся сообщили очевидцы. По их словам, трое подростков пошли после экзаменов на речку и решили поплавать. Погибший девятиклассник скорее всего не умел плавать и идя по мелководью, попал в яму и стал тонуть.

Дежурный спасательной службы «Кубань СПАС» в 7:30 утра 19 мая сказал порталу Юга.ру, что тело подростка еще не нашли. Поиски продолжаются.