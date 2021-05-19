В Краснодарском крае ищут тело утонувшего подростка

Краснодарский край

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В Тимашевске спасатели ищут тело подростка, который утонул днем 18 мая

В Тимашевске днем 18 мая на реке Кирпили утонул 15-летний мальчик, сообщила газета «Знамя труда».

В тимашевском «Кубань СПАС» уточнили, что о случившемся сообщили очевидцы. По их словам, трое подростков пошли после экзаменов на речку и решили поплавать. Погибший девятиклассник скорее всего не умел плавать и идя по мелководью, попал в яму и стал тонуть.

Дежурный спасательной службы «Кубань СПАС» в 7:30 утра 19 мая сказал порталу Юга.ру, что тело подростка еще не нашли. Поиски продолжаются.

Как писали Юга.ру, в начале мая в Адыгее утонули три туриста из Астраханской области.

Дети МЧС смерть Тимашевский район

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В Краснодарском крае ищут тело утонувшего подростка
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