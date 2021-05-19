В Краснодарском крае ищут тело утонувшего подростка
В Тимашевске спасатели ищут тело подростка, который утонул днем 18 мая
В Тимашевске днем 18 мая на реке Кирпили утонул 15-летний мальчик, сообщила газета «Знамя труда».
В тимашевском «Кубань СПАС» уточнили, что о случившемся сообщили очевидцы. По их словам, трое подростков пошли после экзаменов на речку и решили поплавать. Погибший девятиклассник скорее всего не умел плавать и идя по мелководью, попал в яму и стал тонуть.
Дежурный спасательной службы «Кубань СПАС» в 7:30 утра 19 мая сказал порталу Юга.ру, что тело подростка еще не нашли. Поиски продолжаются.
Как писали Юга.ру, в начале мая в Адыгее утонули три туриста из Астраханской области.
17 мая, 16:23 ПартнерскийНа обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
17 мая, 17:00«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Артур Каратай подводит итоги футбольного чемпионата России
Вчера, 09:11 ПартнерскийПочему бизнесмены Краснодара увеличили продажи на AliExpress и что там продают чаще всего?
Отвечают топ-менеджеры сервиса