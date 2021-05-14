После недели поисков в Адыгее нашли тело второго туриста, которого унесла река Белая

В Адыгее 14 мая нашли тело второго туриста, которого неделю назад унесло течением в районе Хаджохской теснины

Напомним, два туриста из Астраханской области 8 мая отдыхали на берегу горной реки Белой в поселке Каменномостском. Один из них зашел в воду и попросил приятеля сделать фотографию. Его стало уносить течением. Второй мужчина и проходивший мимо житель Калмыкии попытались спасти тонущего, но их тоже затянуло в воду.

11 мая спасатели обнаружили тело человека в районе хутора Грозного. СК Адыгеи подтвердил, что погибшим оказался один из туристов.

Спустя неделю поисков в 10:05 пешие группы, которые обследовали береговую линию поселка Тульского, обнаружили труп второго унесенного течением туриста. Проводятся следственные мероприятия, сообщили 14 мая в инстаграме пресс-службы ГУ МЧС России по Адыгее.