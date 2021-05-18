Глава Чечни Кадыров стал почетным фермером

Чечня

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 15 мая получил звание «Почетного фермера»

Кадыров получил звание «Почетного фермера» 15 мая на открытии машино-технологической компании «Стандарт-С». Его присвоили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

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Награду вручили Кадырову за развитие сельхозпроизводства и помощь фермерским хозяйствам региона, сообщил глава Чечни на своей стрнаице вконтакте.

Юга.ру уже писали о наградах Кадырова. Среди них высшая награда FILA, именное оружие от директора ФСИН, высшая награда мусульман России орден «За заслуги», титул «Герой ислама» и орден «Звезда Иерусалима».

Награды Рамзан Кадыров

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