Глава Чечни Кадыров стал почетным фермером

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 15 мая получил звание «Почетного фермера»

Кадыров получил звание «Почетного фермера» 15 мая на открытии машино-технологической компании «Стандарт-С». Его присвоили в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Награду вручили Кадырову за развитие сельхозпроизводства и помощь фермерским хозяйствам региона, сообщил глава Чечни на своей стрнаице вконтакте.