В многоэтажке Краснодара нашли тело с огнестрельной раной

Краснодарский край

Распечатать

17 мая очевидцы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением на общедомовом балконе краснодарской многоэтажки

Видеозапись инцидента опубликовали краснодарские паблики. Очевидцы сообщили, что мужчину с раной от пули обнаружили на общедомовом балконе многоэтажки по улице Селезнёва в Краснодаре.

На место происшествия выехали следователи. Они осматривают место происшествия.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка и назначена криминалистическая экспертиза», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Читайте также:

Как рассказал Юга.ру источник в экстренных службах Краснодара, смерть мужчины «не носит криминальный характер». Рядом с телом между 10 и 9 этажом нашли гладкоствольное ружье ATA ARMS 12/D14026, сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативной службе региона. Издание добавило, что мужчина проживал в том же доме вместе с женой и дочерью.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе во дворе многоэтажки нашли тело девушки, которая скончалась после падения с 20 этажа.

Внимание! Происходящее на фото и видео может задеть ваши чувства. Если вы впечатлительны, портал Юга.ру советует вам не смотреть это видео и фото.

Краснодар Происшествия Самоубийства Следственный комитет смерть Стрельба

Новости

В многоэтажке Краснодара нашли тело с огнестрельной раной
«Единственное, чего мы хотим – просто работать». Предприниматели попросили Кондратьева разрешить работу фудкортов в Краснодаре
В Краснодаре дольщики ЖК «КарандашЪ» перекрыли дорогу
Первышов поручил спасти деревья в Рождественском парке и рассказал, когда в ЮМР начнется берегоукрепление реки Кубани
Первышов пообещал закупить 11 автобусов и запустить новый маршрут в Краснодаре
Последние звонки в школах Краснодара пройдут только для выпускных классов и с ограничениями

Лента новостей

На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Сегодня, 16:23 Партнерский
На обновленном Volkswagen Polo к Крымскому мосту
Маршруты, лайфхаки и дорожные впечатления
«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Сегодня, 17:00
«Когда вопрос «кого купим?» важнее, чем «кто забил?»
Артур Каратай подводит итоги футбольного чемпионата России
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале