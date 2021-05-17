В многоэтажке Краснодара нашли тело с огнестрельной раной

Видеозапись инцидента опубликовали краснодарские паблики. Очевидцы сообщили, что мужчину с раной от пули обнаружили на общедомовом балконе многоэтажки по улице Селезнёва в Краснодаре.

Как рассказал Юга.ру источник в экстренных службах Краснодара, смерть мужчины «не носит криминальный характер». Рядом с телом между 10 и 9 этажом нашли гладкоствольное ружье ATA ARMS 12/D14026, сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативной службе региона. Издание добавило, что мужчина проживал в том же доме вместе с женой и дочерью.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе во дворе многоэтажки нашли тело девушки, которая скончалась после падения с 20 этажа.

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