В многоэтажке Краснодара нашли тело с огнестрельной раной
17 мая очевидцы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением на общедомовом балконе краснодарской многоэтажки
Видеозапись инцидента опубликовали краснодарские паблики. Очевидцы сообщили, что мужчину с раной от пули обнаружили на общедомовом балконе многоэтажки по улице Селезнёва в Краснодаре.
На место происшествия выехали следователи. Они осматривают место происшествия.
«По факту произошедшего проводится доследственная проверка и назначена криминалистическая экспертиза», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
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Как рассказал Юга.ру источник в экстренных службах Краснодара, смерть мужчины «не носит криминальный характер». Рядом с телом между 10 и 9 этажом нашли гладкоствольное ружье ATA ARMS 12/D14026, сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативной службе региона. Издание добавило, что мужчина проживал в том же доме вместе с женой и дочерью.
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