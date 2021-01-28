Под Анапой расстреляли группу мужчин, один из них погиб

По предварительным данным, во второй половине дня 28 января возле одного из домов на улице Мира на хуторе Заря неизвестный открыл огонь по четырем мужчинам. Все они получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. При этом 35-летний мужчина от полученных травм скончался.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, тело погибшего нашли на трассе Новороссийск — Керчь. Как именно оно там оказалось — не уточняется. По факту смерти мужчины следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

На месте работают следователи и криминалисты, они осматривают место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также проводятся оперативно-рызскные мероприятия по розыску преступника. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что пострадавшие находятся в реанимации.

Телеканал «360» добавил, что перестрелка произошла на поминках, а погибшим оказался 35-летний мужчина, у которого остались двое малолетних детей. Его друг рассказал изданию, что никто не знает причины конфликта. О произошедшем ему рассказали по телефону общие друзья. Кроме того, в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» предположили, что в Анапе ввели план-перехват из-за большого количества сотрудников полиции на дорогах курорта.