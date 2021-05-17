Первышов поручил спасти деревья в Рождественском парке и рассказал, когда в ЮМР начнется берегоукрепление реки Кубани

Мэр Краснодара Евгений Первышов 17 мая прокомментировал «плачевное состояние» Рождественского парка в ЮМР

Утром подписчица паблика «Типичный Краснодар» рассказала о плачевном состоянии Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне города. По ее словам, река наполнилась после дождей, а из-за того что там нет берегоукрепления, деревья падают в воду.

На фотографиях, присланных подписчицей, видно, как некоторые деревья обвалились вместе с корнем и упали в реку. На других кадрах ели в парке стоят с осыпающимися иголками.

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«В парке растут многолетние растения (елки, сосны, которым уже 20 лет). Одна елочка заболевает и заражает все остальные. Большая часть елок скоро погибнет. Они полностью теряют иголки. Я не знаю, чем это вызвано. Ни разу мы не видели, чтобы их кто-то обрабатывал», — рассказала местная жительница.

Днем на публикацию отреагировал мэр Краснодара Евгений Первышов. Он написал в своем телеграм-канале, что проект берегоукрепления готов и прошел государственную экспертизу. После того как город получит субсидии, начнется конкурс по выбору подрядчика. Берегоукрепительные сооружения построят от Рождественского парка до Тургеневского моста.

«Будем укреплять берег Кубани, чтобы вода не размывала землю и не «отвоевывала» у нас сушу во время обильных дождей и весеннего половодья», — объяснил Первышов.

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Также он прокомментировал состояние деревьев в парке. По словам Первышова, он поручил провести обследование насаждений, выяснить причину и принять меры, чтобы спасти максимальное количество деревьев. На месте больных зеленых насаждений мэр Краснодара пообещал высадить осенью новые.