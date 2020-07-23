«Лиза Алерт» сообщил, что в 2020 году на пляжах Кубани стало теряться больше детей

В этом году на курорты Краснодарского края из-за ограничений по коронавирусу приехало много людей, которые не смогли отдохнуть в других странах.

«К сожалению, это лето грозит стать уникальным по количеству заявок на пропавших на пляжах детей», — сообщили в кубанском отделении «Лизы Алерт».

Например, в селе Витязево под Анапой 17 июля потерялась 10-летняя девочка, 19 июля — восьмилетний мальчик. 21 июля волонтеры искали сразу двоих потерявшихся детей 4 и 5 лет. Всех нашли живыми. В отряде рассказали, что заявки на поиски детей поступают со всего побережья. Поэтому родителей попросили внимательнее следить за несовершеннолетними, так как они легко теряются среди толпы людей.

«Каждый раз мы боимся опоздать. Страшная статистика прошлых лет резко уменьшает шансы ребенка найтись живым, если на улице жарко и рядом есть водоем», — добавили волонтеры.

Напомним, у поискового отряда «Лиза Алерт» действует горячая линия по телефону: 8-800-700-54-52.