В Краснодаре произошел конфликт со стрельбой ЖК «Адмирал», пострадал охранник

Краснодарский край

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Полиция Краснодара 12 мая возбудила уголовное дело по факту конфликта со стрельбой ЖК «Адмирал», который случился накануне вечером

О конфликте со стрельбой в ЖК «Адмирал» на Кубанской набережной стало известно поздним вечером 11 мая. В паблике «Типичный Краснодар» со слов очевидца написали, что охранник не пропустил женщину на территорию, и та в него выстрелила.

12 мая телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал рассказ очевидца с другой версией случившегося. Интернет-пользователь заявил, что водитель автомобиля Lexus действительно поссорилась с охранником, однако стреляли в мужчину двое неизвестных.

«К охраннику двое неизвестных лиц и начали спрашивать с него за то, что он якобы «нагрубил даме». Отвели его в сторону от поста охраны «поговорить». Один прыснул охраннику в лицо перцовым баллончиком, а второй с травмата выстрелил в упор в охранника четыре раза», — говорится в сообщении.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Краснодару. Там рассказали, что после конфликта с женщиной охранник попал в больницу с травмами. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили четыре стрелянных гильзы, предварительно от травматического оружия.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта.

Напомним, 1 мая мужчина устроил стрельбу в городском парке Кореновска и ранил нескольких человек. В июне 2020 года возле детской площадки ЖК «Каскад» в Краснодаре произошла стрельба, пострадал один человек. Полиция возбудила уголовное дело.

Краснодар Оружие Полиция Стрельба Хулиганство

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В Краснодаре произошел конфликт со стрельбой ЖК «Адмирал», пострадал охранник
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