В Краснодаре из-за жары откроется меньше ярмарок выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре субботу 8 мая будут работать только шесть ярмарок выходного дня

Напомним, 1 мая в разных районах Краснодара открылись все 17 ярмарок выходного дня с продукцией кубанских аграриев. Однако в эту субботу 8 мая из-за повышения температуры воздуха в городе будут работать только шесть торговых площадок.

Ярмарки откроются с 8:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • улица Бургасская, 31/1;
  • улица Одесская, 48;
  • улица Героя Яцкова, 11;
  • улица Каляева, 198;
  • улица Захарова, 23;
  • улица Думенко, 13.

В воскресенье 9 мая торговые площадки работать не будут, уточнили 5 мая порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Краснодара.

Операторами ярмарок выходного дня в городе выступают МУП «Карасунский» и МУП «Агромир». Справочную информацию о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, можно узнать по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:

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Также на сайте мэрии в специальном разделе можно получить больше информации о ярмарках выходного дня, посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.

Как писали Юга.ру, с 5 по 7 мая синоптики обещают на Кубани сухую и теплую погоду. Согласно сервису «Яндекс.Погода», в субботу 8 мая в краевом центре воздух прогреется до 27 °С.

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В Краснодаре из-за жары откроется меньше ярмарок выходного дня
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