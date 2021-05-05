В Краснодаре из-за жары откроется меньше ярмарок выходного дня

В Краснодаре субботу 8 мая будут работать только шесть ярмарок выходного дня

Напомним, 1 мая в разных районах Краснодара открылись все 17 ярмарок выходного дня с продукцией кубанских аграриев. Однако в эту субботу 8 мая из-за повышения температуры воздуха в городе будут работать только шесть торговых площадок.

Ярмарки откроются с 8:00 до 15:00 по следующим адресам:

улица Бургасская, 31/1;

улица Одесская, 48;

улица Героя Яцкова, 11;

улица Каляева, 198;

улица Захарова, 23;

улица Думенко, 13.

В воскресенье 9 мая торговые площадки работать не будут, уточнили 5 мая порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Краснодара.