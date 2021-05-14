Южный Обход Краснодара перед выходными стоял в 10-балльной пробке

Краснодарский край

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Вечером 14 мая в Краснодаре скопились многокилометровые пробки

В последний рабочий день недели, 14 мая, в Краснодаре образовались дорожные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:27, краевой центр встал в 9-балльные пробки. Сложно было проехать по улице Суворова к Захарова из центра и по Северной в направлении к Тургенева. В 17:18 на улице Ставропольской наблюдалась пробка в 10 баллов.

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Необычную пробку длиной в 8,8 км аналитики зафиксировали на Южном обходе в 19:06. Водители потеряли в ней 2 часа 28 минут, что на 1 час 19 минут больше обычного. Через час пробка стала меньше на 2,3 км. По наблюдениям журналиста Юга.ру такая ситуация происходит часто. Машины стоят, потому на дороге развернулись строительные работы. Так, накануне перекрыли две из четырех полос от развилки на аул Тахтамукай до трассы М-4 «Дон».

Согласно онлайн-карте пробок, к моменту публикации новости пробки стихли до 1 балла, но в Краснодаре по-прежнему сложно проехать на участке Восточно-Кругликовской по направлению от Жлобы до 40-лет Победы, по улице Красной от Одесской до Офицерской, также стоит Карасунская от Седина до Красной.

Напомним, в Краснодаре в первый рабочий день после майских праздников на ряде улиц тоже скопились 9-балльные пробки.

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