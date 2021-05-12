В Краснодаре в первый рабочий день после майских праздников на ряде улиц скопились 9-балльные пробки

Утром 12 мая на дорогах Краснодара зафиксировали 7-балльные заторы, а на некоторых улицах пробки достигли 9 баллов

Напомним, 12 мая на Кубани закончились длинные майские праздники. Юга.ру писали, что в преддверии рабочей недели въезды в Краснодар встали в многочасовые пробки.

Утром первого рабочего дня на дорогах краевого центра сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал сложную обстановку и пробки в 7 баллов.

На ряде магистралей скопились 9-балльные заторы. Утром стояли улицы Красных Партизан, Российская и Дзержинского. Нехарактерно плотный трафик зафиксировали также на улице Калинина (6 баллов, на 3 балла выше обычного).

Где утром в Краснодаре образовались самые крупные пробки:

8:35, Ейское шоссе, улицы Дзержинского, Рашпилевская от остановки 9-я Тихая улица до Гаражной. Пробка в 8,7 км продержалась 2 часа;

8:04, Ростовское шоссе, улица Офицерская от Пригородной до шоссе Нефтяников. Водители провели в пробке протяженностью 7,3 км 1,5 часа;

9:19, улицы Калинина, Лукьяненко от Кирпичной до Красных Партизан. Пробка в 5,3 км продержалась 2 часа 50 минут;

8:35, улицы Красных Партизан, Бабушкина от Западного обхода до Каляева. Затор в 4,6 км продержался 1 час 50 минут;

8:00, Восточный обход, от 1332 километра до улицы Уральской. Пробка длиной 3,8 км продержалась 50 минут.



К моменту публикации новости заторы в городе снизились до 4 баллов. Ожидается, что они останутся на таком же уровне в ближайшие 4 часа.