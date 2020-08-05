В ЦСИ «Типография» пройдет социальный перформанс на тему психоневрологических интернатов

Проект реализуется при поддержке актеров плейбэк-театра «Всегда». Перформанс расскажет о том, почему такие интернаты не нужны и нужны одновременно. Действие на сцене будет происходить в жанре импровизации: во время представления актеры сыграют реальные истории и эмоции, которые возникнут у зрителей.

Руководитель благотворительной организации «Открытая среда» Анна Сметана рассказала порталу Юга.ру, как появилась идея создания такого проекта.

«Я — сестра подростка с аутизмом. Занимаюсь благотворительностью и социальным проектированием в сфере помощи молодым людям с таким диагнозом. Одна из самых серьезных проблем для семей сообщества — куда дети попадают после смерти родителей. Тема психоневрологических интернатов очень острая, реформу ПНИ пытаются протолкнуть давно. И я понимаю, что отчасти она не продвигается из-за того, что общество о таких интернатах не информировано. Я поняла, что если говорить о тех ужасах, которые происходят в ПНИ и которые показывает Нюта Федермессер на федеральном уровне, только внутри сообщества — это не поможет проблеме. Важно, чтобы город и его обычные жители узнали о ней. Если спросить у человека, знает ли он, что такое психоневрологический интернат, скорее всего он ответит нет. Или скажет, что это психушка. История же с ними совсем другая, более глубокая и сложная. Я решила с помощью искусства, с помощью перформативных практик рассказать о проблеме», — поделилась Анна Сметана.

Приглашаются все желающие. Начало перформанса в 19:00 по адресу: улица Зиповская, 5/33. Вход на мероприятие бесплатный, но количество мест ограничено, следует заранее зарегистрироваться по ссылке.