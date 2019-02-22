В Крыму врач на смене подстрелил коллегу и пошел пить чай

В больнице Евпатории 21 февраля врач выстрелил в коллегу из травматического пистолета

Инцидент произошел вечером. По предварительным данным, между медиками возник конфликт, в результате которого один из них получил травмы.

Правоохранители проводят проверку. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Издание со ссылкой на источник уточняет, что медик стрелял из травматического пистолета. По словам очевидцев, после того, как врач выстрелил, он отправился к себе в кабинет пить чай.

«Новости Крыма» сообщают, что врачи не поделили аппарат для проведения кардиограммы.