Власти Краснодара будут судиться с владельцем квартиры, который увеличил балкон на историческом здании

В мэрии Краснодара 13 мая сообщили, что подали в суд на хозяина квартиры в центре города, который без разрешения пристроил балкон

В начале 2021 года сотрудники администрации Краснодара обнаружили, что фасад здания на улице Красной, 82/Чапаева, 85 незаконно переделали. Владелец квартиры на третьем этаже увеличил балкон и сделал «современное остекление». В мэрии уточнили, что этот дом имеет статус ценного градоформирующего объекта и является предметом охраны исторического поселения [часть города, на которой находятся объекты культурного наследия].

Собственника квартиры обязали до 20 февраля демонтировать балкон, однако он не сделал этого. Тогда власти подали в суд иск с требованием вернуть прежний вид фасада, сообщили в телеграм-канале администрации Краснодара 13 мая.

Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара заявили, что в доме купца Лихацкого сделают реконструкцию. Тем временем, в историческом здании краснодарского женского училища планируют открыть кафе, а в старинном доме на улице Красной решили открыть бизнес-коворкинг, но в мэрии позже обьяснили, что будущий центр откроется в соседнем здании.