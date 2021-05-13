Первышов сообщил, что инвестор собрался достроить заброшенный ТЦ в центре Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов 13 мая рассказал, что у заброшенного долгостроя на улице Карасунской появился инвестор

Глава города Евгений Первышов проверил, как идет ремонт улицы Карасунской, и рассказал, что на участке от улицы Седина до Кирова сделают тротуар. Он появится в квартале от Коммунаров до дома № 83.

Напомним, бетонный забор на пересечении улиц Карасунской и Коммунаров стоял с 2010 года. Тогда коммерческая компания начала строительство ТЦ «Екатеринодар» по улице Карасунской, 87. Затем проект заморозили, а забор отодвинули на целую полосу, лишив горожан тротуара и парковочного кармана.

Первышов сообщил в своем телеграм-канале, что у долгостроя появился инвестор. Ведется работа по достройке «заброшки».