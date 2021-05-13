Первышов сообщил, что инвестор собрался достроить заброшенный ТЦ в центре Краснодара

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 13 мая рассказал, что у заброшенного долгостроя на улице Карасунской появился инвестор

Глава города Евгений Первышов проверил, как идет ремонт улицы Карасунской, и рассказал, что на участке от улицы Седина до Кирова сделают тротуар. Он появится в квартале от Коммунаров до дома № 83.

Чтобы сделать тротуар, городские власти убрали старый бетонный забор вдоль здания-недостроя и установили новый, отметил Первышов.

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Напомним, бетонный забор на пересечении улиц Карасунской и Коммунаров стоял с 2010 года. Тогда коммерческая компания начала строительство ТЦ «Екатеринодар» по улице Карасунской, 87. Затем проект заморозили, а забор отодвинули на целую полосу, лишив горожан тротуара и парковочного кармана.

Первышов сообщил в своем телеграм-канале, что у долгостроя появился инвестор. Ведется работа по достройке «заброшки».

В 2018 году «Деловая газета.Юг» писала, что недостроенное здание и земельный участок выставили на торги. Изначально лот оценивался в 280 млн рублей, однако затем цену снизили до 252 млн рублей.

Отметим, ремонт улицы Карасунской продлится дольше запланированного. Изначально его хотели закончить до 31 мая, однако сроки сдвинули на месяц.

Евгений Первышов Инвестиции Краснодар Строительство

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