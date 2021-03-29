В Юбилейном микрорайоне Краснодара передвинули забор, чтобы сделать тротуар к МФЦ

Краснодарский край

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Власти Краснодара 29 марта обсудили строительство тротуара на пересечении улиц Минской и Харьковской

Напомним, от трамвайной остановки на пересечении улиц Минской и Харьковской до МФЦ нет тротуара. Чтобы попасть в многофункциональный центр, пешеходам нужно перейти через пути и двигаться по узкой тропинке между забором частного дома и трамвайными путями.

Местные жители неоднократно жаловались на отсуствие тротуара и 15 февраля глава Краснодара Евгений Первышов обсудил ситуацию на планерке. Сообщалось, что для строительства пешеходной дорожки необходимо перенести забор.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков на планерке 29 марта сообщил, что специалисты передвинули забор, а администрация Западного округа обрезала кусты, мешающие строительству тротуара. Теперь работы начнут в первой половине апреля, если позволит погода. Длина нового тротуара составит около 130 метров, для безопасности от рельсов отступят 1,2 метра и поставят ограждения на подходах.

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара передвинули забор, чтобы сделать тротуар к МФЦ
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