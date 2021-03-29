В Юбилейном микрорайоне Краснодара передвинули забор, чтобы сделать тротуар к МФЦ

Напомним, от трамвайной остановки на пересечении улиц Минской и Харьковской до МФЦ нет тротуара. Чтобы попасть в многофункциональный центр, пешеходам нужно перейти через пути и двигаться по узкой тропинке между забором частного дома и трамвайными путями.

Местные жители неоднократно жаловались на отсуствие тротуара и 15 февраля глава Краснодара Евгений Первышов обсудил ситуацию на планерке. Сообщалось, что для строительства пешеходной дорожки необходимо перенести забор.