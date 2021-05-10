Въезды в Краснодар в конце майских праздников встали в многочасовые пробки

Вечером 10 мая водители простояли пять часов в пробках на въездах в Краснодар

Напомним, длительные выходные дни на Кубани закончатся 12 мая. В преддверии рабочей недели водители встали в многокилометровые пробки на въезде в Краснодар.

В 19:30 сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что наиболее загруженными магистралями стали Тургеневское шоссе, улица Красных Партизан, Мачуги, Трамвайная и центр города. Нехарактерно плотный трафик зафиксировали на нескольких дорогах, ведущих в Краснодар.

Так, в 14:46 аналитики заметили пробку протяженностью 3,9 км по улице Калинина и Академика Лукьяненко. Водители простояли на этом участке 1 час 40 минут.

В 16:06 пробка образовалась на Ростовском шоссе — от остановки садовое товарищество «Подсолнечник» до остановки 12 км. Водители потеряли в дороге 5 часов.