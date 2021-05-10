Въезды в Краснодар в конце майских праздников встали в многочасовые пробки
Вечером 10 мая водители простояли пять часов в пробках на въездах в Краснодар
Напомним, длительные выходные дни на Кубани закончатся 12 мая. В преддверии рабочей недели водители встали в многокилометровые пробки на въезде в Краснодар.
В 19:30 сервис «Яндекс.Пробки» сообщил, что наиболее загруженными магистралями стали Тургеневское шоссе, улица Красных Партизан, Мачуги, Трамвайная и центр города. Нехарактерно плотный трафик зафиксировали на нескольких дорогах, ведущих в Краснодар.
Так, в 14:46 аналитики заметили пробку протяженностью 3,9 км по улице Калинина и Академика Лукьяненко. Водители простояли на этом участке 1 час 40 минут.
В 16:06 пробка образовалась на Ростовском шоссе — от остановки садовое товарищество «Подсолнечник» до остановки 12 км. Водители потеряли в дороге 5 часов.
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В 16:14 затруднилось движение по Тургеневскому шоссе. 3,2 км — от въезда в торговые центры до улицы Калинина — водители проехали за 5 часов 10 минут.
От Заполярной до улицы Академика Трубилина уплотнилось движение по Красных Партизан в 16:30.
Спустя два часа в пробку встало Елизаветинское шоссе — от поселка Белозерного до проезда Энергетиков. Пробка продержалась 5 часов.
Ранее Юга.ру писали, что сложная дорожная обстановка в Краснодаре была накануне майских праздников. Тогда город встал в 10-балльных пробках.