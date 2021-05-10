В Сочи столкнулись три автобуса с пассажирами
На Курортном проспекте Сочи 10 мая столкнулись три рейсовых автобуса с пассажирами
Сообщение о столкновении трех автобусах в Сочи на Курортном проспекте вблизи стадиона появилось в телеграм-канале «ЧП Сочи» 10 мая. Очевидцы рассказали, что три автобуса с пассажирами в этот момент только отъехали от остановки. Они добавили, что удар был такой силы, что у автобусов разбиты лобовые и задние стекла.
Портал Юга.ру связался с начальником отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи Евгением Кривоконевым, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
«По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством МАЗ (автобус), не выбрал безопасный интервал дистанции и допустил столкновение с впереди двигающимся автобусом. От удара он продолжил движение и столкнулся автобусом, двигающимся перед ним», — объяснил Кривоконев.
В Госавтоинспекции добавили, что в результате ДТП водители и пассажиры не пострадали.
Напомним, в конце марта в Тимашевском районе рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погиб один человек.