В Сочи столкнулись три автобуса с пассажирами

Краснодарский край

Распечатать

На Курортном проспекте Сочи 10 мая столкнулись три рейсовых автобуса с пассажирами

Сообщение о столкновении трех автобусах в Сочи на Курортном проспекте вблизи стадиона появилось в телеграм-канале «ЧП Сочи» 10 мая. Очевидцы рассказали, что три автобуса с пассажирами в этот момент только отъехали от остановки. Они добавили, что удар был такой силы, что у автобусов разбиты лобовые и задние стекла.

Портал Юга.ру связался с начальником отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи Евгением Кривоконевым, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

«По предварительным данным, водитель, управляя транспортным средством МАЗ (автобус), не выбрал безопасный интервал дистанции и допустил столкновение с впереди двигающимся автобусом. От удара он продолжил движение и столкнулся автобусом, двигающимся перед ним», — объяснил Кривоконев.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате ДТП водители и пассажиры не пострадали.

Напомним, в конце марта в Тимашевском районе рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Тогда погиб один человек.

Дороги ДТП Общественный транспорт Сочи

Новости

В Сочи столкнулись три автобуса с пассажирами
В Краснодаре всё-таки решили открыть кладбища на Радоницу
В Краснодаре рядом с ж/д вокзалом почти на сутки перекроют движение и уберут парковку
Жители Кубани записали видеообращение с требованием запретить стройку мусорного полигона рядом с монастырём
В Сочи нашли висящее на заборе санатория тело мужчины
В Краснодаре столкнулась «Газель» и автомобиль каршеринга, есть погибший

Лента новостей

«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
«Тренер «Краснодара» уже начал формировать состав к следующему чемпионату»
Сегодня, 17:20
«Тренер «Краснодара» уже начал формировать состав к следующему чемпионату»
Колонка футбольного аналитика Артура Каратая
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале