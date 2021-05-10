В Сочи столкнулись три автобуса с пассажирами

Сообщение о столкновении трех автобусах в Сочи на Курортном проспекте вблизи стадиона появилось в телеграм-канале «ЧП Сочи» 10 мая. Очевидцы рассказали, что три автобуса с пассажирами в этот момент только отъехали от остановки. Они добавили, что удар был такой силы, что у автобусов разбиты лобовые и задние стекла.

Портал Юга.ру связался с начальником отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи Евгением Кривоконевым, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.