На Кубани в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек

Краснодарский край

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Поздно вечером 24 марта в Тимашевском районе произошла смертельная авария

Сообщение о ДТП поступило в 23:00. Авария случилась на 66-м км дороги Ейск — Краснодар. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Setra Симферополь — Москва.

В результате происшествия водитель легковушки погиб от полученных травм. В инстаграме аварийно-спасательной службы Тимашевска написали, что тело погибшего оказалось заблокировано в машине. Его достали с помощью гидравлического инструмента.

В автобусе находились 33 пассажира и 2 водителя, из них никто не пострадал. Ночью пассажиров разместили в гостинице, утром направили дальше по маршруту. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 25 марта.

ДТП смерть Тимашевский район

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