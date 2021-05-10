В Краснодаре рядом с ж/д вокзалом почти на сутки перекроют движение и уберут парковку

Рядом с ж/д вокзалом Краснодар-1 11 и 12 мая перекроют движение для транспорта и уберут припаркованные автомобили

В Краснодаре 11 мая перекроют движение транспорта по улице Гоголя — от улицы имени Братьев Дроздовых до Привокзальной площади.

Перекрытия связаны с проездом поезда-выставки Министерства обороны РФ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара 10 мая. В мэрии добавили, что ограничения начнутся с 22:00 11 мая и сохраняться до позднего вечера 12 мая.

Железнодорожный состав Минобороны РФ «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» будет открыт для посетителей 11 мая с 16:30 до 20:30. В вагонах размещены экспозиции, посвященные 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.