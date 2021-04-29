Ретропоезд «Победа» встретят в Краснодаре на этой неделе

Краснодарский край, Ростовская область

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Ретропоезд «Победа» в майские праздники прибудет в столицу Кубани

Туристический экскурсионный ретропоезд «Победа» сделает остановку в Краснодаре 2 мая. Встречать состав будут в 10:00, сообщили 27 апреля в пресс-службе РЖД.

Он начнет путь 29 апреля со станции в Тихорецке и проследует по маршруту Тихорецкая — Минеральные воды — Кавказская — Краснодар-1, Новороссийск — Таганрог — Ростов-Главный. Во время стоянок поезда на перронах станций развернут выставочные экспозиции, приуроченные к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ретропоезд сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Вести состав будут два паровоза. Вся техника из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД.

Напомним, со 2 мая также начнет курсировать туристический ретропоезд между Сочи и Абхазией. Он пройдет по маршруту Сочи — Туапсе — Гагра.

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