Министерство ТЭК и ЖКХ Кубани 4 марта отреагировало на жалобы прихожан Свято-Духова мужского монастыря и жителей Тимашевского района, которые выступили против строительства мусорного полигона

Напомним, «ЭкоВахта по Северному Кавказу» 2 марта сообщила, что в Роговском сельском поселении возле хутора Некрасов запланировано строительство полигона для захоронения твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса.

В километре от места предполагаемого полигона находится Свято-Духов мужской монастырь. Возле монастыря располагаются земли сельхозназначения, виноградники, сады, теплицы, пруды для разведения рыбы. Также на границе участка, который рассматривают под полигон, расположена балка , которая проходит через хуторы Некрасова и Карла Маркса, впадает в реку Кирпили, которая в свою очередь впадает в Азовское море.

Настоятель Свято-Духова монастыря 21 февраля направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой перенести полигон в другое место. Чтобы привлечь внимание к проблеме, прихожане записали видео, в котором высказались против строительства полигона.

4 марта в телеграм-канале администрации Краснодарского края разместили комментарий министерства ТЭК и ЖКХ по этой проблеме. В посте говорится, что вопрос создания мусороперерабатывающих производств находится на особом контроле губернатора и что о ситуации по Тимашевскому району «главе края известно».

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«Стоит отметить, что выбор участка под мусоросортировочный комплекс для Тимашевской зоны длится уже более пяти лет. В 2015 году советом местных депутатов был согласован данный участок под строительство и предложены 35 гектаров. Эта земля не использовалась под выращивание сельхозкультур, не была востребована», — заявили в министерстве.

По мнению чиновников, «участок полностью отвечает всем требованиям», которые предъявляет законодательство при строительстве мусороперерабатывающих комплексов, ведь от границы полигона до хутора Некрасова — 2 км, до подворья Свято-Духова мужского монастыря — более 1,3 км .

Однако окончательное решение по строительству еще не принято — сейчас даже нет проекта завода. Власти планируют сначала провести все необходимые изыскания, получить заключения экспертиз, а потом примут окончательное решение. Отмечается, что это будет сделано с учетом мнения жителей.