Новый арт-объект появился ко Дню Победы в Тбилисском районе

В станице Тбилисской к 9 мая открыли арт-объект, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне

Инсталляция представляет собой слово «Победа», при этом буквы, обрамленные подсветкой, сложены из фотографий участников войны. Все снимки фронтовиков предоставили их родственники — жители Тбилисской.

Арт-объект установили рядом с мемориальным комплексом у Вечного огня, сообщил накануне глава Тбилисского района Евгений Ильин в своем инстаграме.

9 мая к инсталляции принесли цветы родственники участников Великой Отечественной, рассказали в пресс-службе администрации района.

Ранее Юга.ру писали, что в канун Дня Победы в Тбилисской открылся военный музей под открытым небом, а возле домов ветеранов, живущих в районе, прошли персональные парады с участием военной техники.