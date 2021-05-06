Военный музей под открытым небом начал работу в станице Тбилисской
До 7 мая включительно в сквере перед Тбилисским районным Домом культуры работает музей, посвященный Дню Победы
Музей расположился под открытым небом. Здесь представлена боевая техника, а также другие экспонаты эпохи Великой Отечественной войны. Благодаря артистам экспозиция хорошо передает атмосферу того времени: в музее можно увидеть, как готовили на полевой кухне, лечили раненых, пели военные песни и даже допрашивали фашиста.
Завтра, 7 мая будет заключительный день работы музея. Он открыт с 10 до 18 часов.
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