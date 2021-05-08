Для ветеранов Тбилисского района Краснодарского края провели парады Победы

Краснодарский край

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Накануне Дня Победы чиновники Тбилисского района поздравили ветеранов

7 мая глава района Евгений Ильин поздравил участников Великой Отечественной войны Михаила Шаляпина, Ивана Губина, Михаила Асеева, Марию Панкову, Марию Рыбалкину, Николая Бекетова и Алексея Демьяновского, жительницу блокадного Ленинграда Валентину Маринину и единственную из ныне живущих участников Сталинградской битвы Евдокию Полякову.

К поздравлениям присоединились председатель Совета Тбилисского района Александр Савченко, главы сельских поселений, районный Совет ветеранов и военный комиссар района Константин Миронов.

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Возле домов ветеранов прошли персональные парады Победы с участием военной техники. Артисты исполнили для них военные песни.

Ветераны, живущие сейчас в Тбилисском районе, награждались различными медалями и орденами, в том числе — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и Орден Отечественной войны.

Великая Отечественная война Ветераны День Победы Тбилисский район

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