В Краснодаре муниципальные парковки временно стали бесплатными
8 мая в Краснодаре приостановили работу платные парковки, так как истек контракт на их обслуживание
Власти Краснодара пытаются ввести платные парковки в центре города с 2013 года. В 2017 году начали работать 199 платных муниципальных парковок общей вместимостью 6 тыс. 610 мест. Тогда же портал Юга.ру взял большое интервью с руководителем транспортного департамента Краснодара, в котором он рассказал о проблемах и планах организации платных парковок, в том числе — о штрафах. В 2020 году власти Краснодара заявили, что не хотят возвращать эвакуаторы, а парковку на выходных предложили сделать бесплатной.
8 мая твиттер «Туподара» обратил внимание на то, что приложение «Парковки Краснодара» и сайт parkingkrd.ru уведомили пользователей о прекращении работы оператора.
После этого в официальном телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара сообщили, что оплата за парковку в платных зонах приостановлена до заключения нового контракта. С 15 апреля по 21 мая проходят торги по 44-ФЗ. После их окончания мэрия Краснодара заключит новый контракт.
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По новым условиям все деньги за парковку будут поступать в муниципальный бюджет. Подрядчик будет получать за услуги фиксированную сумму, указанную в конкурсной документации. Новый контракт планируется заключить не раньше 1 июня 2021 года. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Пока же парковки будут работать без оплаты, а шлагбаумы будут открыты на въезд и выезд.
«Но не расслабляйтесь! С июня начнется контроль, и он будет значительно жестче, чем прежде», — заявили в дептрансе.