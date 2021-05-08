В Краснодаре муниципальные парковки временно стали бесплатными

8 мая в Краснодаре приостановили работу платные парковки, так как истек контракт на их обслуживание

Власти Краснодара пытаются ввести платные парковки в центре города с 2013 года. В 2017 году начали работать 199 платных муниципальных парковок общей вместимостью 6 тыс. 610 мест. Тогда же портал Юга.ру взял большое интервью с руководителем транспортного департамента Краснодара, в котором он рассказал о проблемах и планах организации платных парковок, в том числе — о штрафах. В 2020 году власти Краснодара заявили, что не хотят возвращать эвакуаторы, а парковку на выходных предложили сделать бесплатной.

8 мая твиттер «Туподара» обратил внимание на то, что приложение «Парковки Краснодара» и сайт parkingkrd.ru уведомили пользователей о прекращении работы оператора.

После этого в официальном телеграм-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара сообщили, что оплата за парковку в платных зонах приостановлена до заключения нового контракта. С 15 апреля по 21 мая проходят торги по 44-ФЗ. После их окончания мэрия Краснодара заключит новый контракт.