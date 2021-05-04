В краснодарской школе священник окропил святой водой учеников перед экзаменами

В одной из краснодарских школ пригласили батюшку, чтобы он благословил учеников. Портал Юга.ру 4 мая спросил в Кубанской епархии, что это было

В одну из школ Краснодара пригласили батюшку для благословения детей на экзамен, написал «Подъём» 3 мая. Кто-то из старшеклассников снял это на видео. На нем священник окропил учеников святой водой, пожелал им быть счастливыми и хранимыми богом.

Портал Юга.ру 4 мая обратился за комментарием в Кубанскую епархию. Там рассказали, что видео было снято 16 апреля. В школу священника пригласили после того, как один из учеников покончил жизнь самоубийством. Приглашенный отец Сергий сначала совершил молебен и побеседовал с учителями. Затем его попросили окропить святой водой школу.

Пресс-секретарь Кубанской митрополии диакон Михаил Степанков сказал, что накануне этого события школьники писали пробный ЕГЭ и один из учеников сам попросил, чтобы священник благословил их на успешную сдачу экзамена. Заходя в каждый класс, отец Сергий спрашивал у ребят, хотят ли они, чтобы их окропили святой водой. Из всех учеников отказался только один, отметил Степанков.

Сам автор видео рассказал «Подъёму», что не осуждает подобное. По его словам, он опубликовал ролик не для высмеивания ситуации, а чтобы показать обстановку перед экзаменами в школе.