Власти России назвали сроки проведения ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи ЕГЭ в 2021 году. Приказ о проведении экзаменов с 31 мая по 17 июля опубликовали накануне на интернет-портале правовой информации, сообщил ТАСС .

Резервными днями для сдачи ЕГЭ стали 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, резервный день — 17 июля.

Напомним, в этом году из-за пандемии отменили досрочный период сдачи ЕГЭ и досрочный период проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников.

Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Его проведут в конце мая.