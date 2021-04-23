Власти России назвали сроки проведения ЕГЭ в 2021 году
В 2021 году основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи ЕГЭ в 2021 году. Приказ о проведении экзаменов с 31 мая по 17 июля опубликовали накануне на интернет-портале правовой информации, сообщил ТАСС.
Даты проведения ЕГЭ
- География, литература и химия — 31 мая;
- Русский язык — 3 и 4 июня;
- Профильная математика — 7 июня;
- История и физика — 11 июня;
- Обществознание — 15 июня;
- Биология и письменная часть экзаменов по иностранным языкам — 18 июня;
- Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 21 и 22 июня;
- Информатика — 24 и 25 июня.
Резервными днями для сдачи ЕГЭ стали 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, резервный день — 17 июля.
Напомним, в этом году из-за пандемии отменили досрочный период сдачи ЕГЭ и досрочный период проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников.
Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Его проведут в конце мая.