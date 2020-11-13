Активисты Гринпис собрали 102 кг пластика на 400 метрах кубанского побережья Черного моря. Часть мусора приплыла из Турции

Краснодарский край

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13 ноября Гринпис поделился с порталом Юга.ру результатом исследования берега Черного моря в Краснодарском крае

Ранее Юга.ру сообщали, что жители Краснодарского края в 2020 году стали участниками пластиквотчинга — всероссийского проекта Гринписа. Волонтеры собрали мусор на берегах водоемов, отсортировали его и посчитали. В середине октября в Гринпис сообщили, что всего нашли 6 тыс. 651 фрагмент мусора, из которого 5 тыс. 592 — одноразовый пластик, 84% которого — бывшие одноразовые товары или упаковка.

Кроме того, в конце октября специалисты проекта «Ноль отходов» исследовали четыре 100-метровых пляжа в Сочи, Шепси, Анапе и на Бугазской косе, чтобы выяснить степень загрязнения побережья. В итоге на общей территории площадью 10 тыс. 683 кв. метра активисты собрали 8 тыс. 814 мусорных фрагментов весом 108 кг.

94% отходов оказались пластиком (101,5 кг), 86% из которых — одноразовый пластик. Остальное — это металл, текстиль, резина, бумага и так далее. Чаще всего активисты находили мелкие осколки и обломки пластика, крышки от бутылок и окурки.

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По данным Гринпис на 13 ноября, самым загрязненным пляжем стала Бугазская коса. На участке длиной 100 метров собрали 3 тыс. 910 фрагментов мусора весом около 40 кг. При этом за всю недельную экспедицию на Байкал в пяти локациях активисты собрали 3 тыс. 975 фрагментов, отметили в Гринпис.

«Мы готовили эту экспедицию в период штормов, чтобы четко отделить, что оставляют туристы, а что приносит волнами. Оказалось, Черное море действительно сильно загрязнено, и уровень его загрязнения становится все больше с каждым днем. Не нужно ехать на Тихий океан, искать там мусорные острова — они уже есть у нас, в Черном море», — прокомментировал руководитель токсического отдела Гринпис Алексей Киселев.

По данным ООН, количество мусора, находящегося в Черном море, вдвое больше, чем в Средиземном море.

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Чаще всего мусор попадает в море с берегов и проплывающих судов. Также с собой его приносят воды крупных рек — Дуная, Дона, Днестра и Риони. Ежечасно из них поступает в море от 6 до 50 фрагментов мусора. Также отходы несет течениями из других стран — на кубанских берегах нашли упаковку и бутылки из Турции и пачку сигарет из Грузии.

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Руководитель токсического отдела Гринпис добавил, что решать проблему при помощи уборок не получится, «необходимо сокращать производство и использование одноразовых товаров и упаковки». Организация обратилась к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой принять меры по ограничению одноразового пластика в России.

Международные организации Мусор Черное море Экология

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