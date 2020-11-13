Активисты Гринпис собрали 102 кг пластика на 400 метрах кубанского побережья Черного моря. Часть мусора приплыла из Турции

Ранее Юга.ру сообщали, что жители Краснодарского края в 2020 году стали участниками пластиквотчинга — всероссийского проекта Гринписа. Волонтеры собрали мусор на берегах водоемов, отсортировали его и посчитали. В середине октября в Гринпис сообщили, что всего нашли 6 тыс. 651 фрагмент мусора, из которого 5 тыс. 592 — одноразовый пластик, 84% которого — бывшие одноразовые товары или упаковка.

Кроме того, в конце октября специалисты проекта «Ноль отходов» исследовали четыре 100-метровых пляжа в Сочи, Шепси, Анапе и на Бугазской косе, чтобы выяснить степень загрязнения побережья. В итоге на общей территории площадью 10 тыс. 683 кв. метра активисты собрали 8 тыс. 814 мусорных фрагментов весом 108 кг.

94% отходов оказались пластиком (101,5 кг), 86% из которых — одноразовый пластик. Остальное — это металл, текстиль, резина, бумага и так далее. Чаще всего активисты находили мелкие осколки и обломки пластика, крышки от бутылок и окурки.