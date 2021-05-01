Аэропорт Сочи из-за облаков не смог принять более 20 рейсов
Из-за погодных условий в Международном аэропорту Сочи с вечера 30 апреля произошла задержка самолетов
С 21:00 30 апреля в районе аэропорта Адлера образовалась низкая облачность, в которой пилоты самолетов не могли установить визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой. В результате суда направляли на запасные аэродромы, а несколько рейсов остались в пунктах вылета. Всего за минувшую ночь аэродром Сочи не смог принять 21 рейс.
К утру видимость улучшилась и с 9:00 аэропорт курорта снова начал принимать воздушные суда.
«Аэропорт максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание», — прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Сочи.
Там добавили, что к утру вылета в Сочи ожидали 22 рейса из других городов. После 9:00 на курорт прилетят около 2 тыс. пассажиров. При этом в терминале аэропорта Адлера ожидали вылета свыше 2 тыс. человек.
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Из-за сложившейся ситуации пассажирам и встречающим посоветовали следить за временем посадки и отправления рейсов на онлайн-табло и в авиакомпаниях.
По прогнозам синоптиков «Метеосервиса», 2 мая в Адлере будет малооблачная погода с кучевыми облаками, ветер слабый — 2-3 м/с, при этом влажность ночью достигнет 87-91%.
Ранее Юга.ру рассказывали, что с 1 мая «Аэрофлот» увеличил количество рейсов в аэропорты Краснодарского края, в том числе в Сочи. По прогнозам властей региона, в майские выходные Кубань посетят 500 тыс. туристов.