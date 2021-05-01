Аэропорт Сочи из-за облаков не смог принять более 20 рейсов

Из-за погодных условий в Международном аэропорту Сочи с вечера 30 апреля произошла задержка самолетов

С 21:00 30 апреля в районе аэропорта Адлера образовалась низкая облачность, в которой пилоты самолетов не могли установить визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой. В результате суда направляли на запасные аэродромы, а несколько рейсов остались в пунктах вылета. Всего за минувшую ночь аэродром Сочи не смог принять 21 рейс.

К утру видимость улучшилась и с 9:00 аэропорт курорта снова начал принимать воздушные суда. «Аэропорт максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание», — прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Сочи. Там добавили, что к утру вылета в Сочи ожидали 22 рейса из других городов. После 9:00 на курорт прилетят около 2 тыс. пассажиров. При этом в терминале аэропорта Адлера ожидали вылета свыше 2 тыс. человек.