В Сочи цены на отдых вырастут из-за дефицита номеров

Портал Юга.ру спросил экспертов, подорожает ли отдых в Сочи из-за закрытия Турции

Напомним, в августе прошлого года Турция стала одной из стран, куда Россия запустила первые международные рейсы после ограничений на перелеты из-за пандемии. Однако с 15 апреля 2021 года власти снова приостановили авиасообщение в связи с ухудшением эпидобстановки в Турции.

Тем, кто планировал слетать за рубеж, губернатор Вениамин Кондратьев предложил отдохнуть на Кубани. По его словам, курорты края готовы принять всех желающих. Кроме того, высокий сезон в этом году в регионе начнется на месяц раньше — 1 мая. К летнему сезону между кубанскими курортами запустят авиасообщение, а число рейсов на побережье увеличат.

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По мнению экспертов, в Сочи из-за ограничения полетов в Турцию на майских праздниках цены на отдых существенно вырастут. «В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим», — рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

В департаменте курортов и туризма администрации Сочи объяснили порталу Юга.ру, что стоимость размещения на базах отдыха напрямую зависит от спроса. По данным чиновников, сейчас цена одного дня проживания в санаторно-курортном комплексе по системе «все включено» для двух гостей составляет от 15 тыс. рублей, в санатории средней руки — 4–6 тыс. рублей с человека.

«Начиная с майских праздников в Сочи стартует высокий летний сезон. В ряде санаториев и отелей свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый высокий спрос — на объекты 4–5 звезд. Мы прогнозируем, что в этом году с мая по сентябрь Сочи примет более 4 млн гостей. Средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98–100%. На лето продано уже порядка 75% номеров. В ряде объектов — до 100%», — прокомментировали в пресс-службе мэрии курорта.

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