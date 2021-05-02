Сторонница Навального в Геленджике попала в реанимацию и сообщила, что на нее напали после акции протеста

Активистка Марина Романова в конце апреля рассказала об избиениях после акции в поддержку Алексея Навального в Геленджике

Напомним, 21 апреля по всей стране прошли акции протеста в защиту политика Алексея Навального и других политических заключенных. После митинга в Геленджике задержали семь человек, среди них оказалась Мария Романова. Суд оштрафовал ее за участие в несанкционированной акции.

26 апреля на Романову напали по пути домой. Активистка рассказала «Кавказскому узлу» , что ее окликнули двое незнакомых мужчин, после чего резко стали избивать ее, «передали привет от [силовиков]» и сказали: «Ты же понимаешь, что так больше делать нельзя». Девушка потеряла сознание, а очнулась уже в больнице.

Романова добавила, что страдает сахарным диабетом и из-за высокого уровня глюкозы она провела больше суток в реанимационном отделении. После выписки из реанимации потерпевшую должен был осмотреть травматолог, так как у нее было подозрение на перелом бедра.

29 апреля Марина Романова сообщила, что еще не связывалась с полицией. По ее словам, медики собирались вызвать сотрудников МВД, но ждали, когда ее состояние улучшится.

Журналист портала Юга.ру 2 мая связалась с Мариной Романовой. Активистка рассказала, что чувствует себя лучше, но все еще находится в стационаре. Врачи подтвердили у нее перелом бедра.

В больницу к Романовой уже приходил участковый Марат Магомедов и она написала заявление. Сотрудник полиции сказал, что запросит официальные документы у врачей и по необходимости с активисткой свяжутся. Романова также уточнила, что «передали привет» ей от уголовного розыска.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике после акции протеста задержали программиста и члена движения «Голос». Он рассказал, что происходило в отделе полиции с задержанными.