Член движения в защиту прав избирателей «Голос» Иван Шукшин 27 апреля рассказал порталу Юга.ру подробности своего задержания и других активистов после несогласованного митинга в Геленджике

Напомним, 21 апреля по всей стране прошли акции протеста в защиту политика Алексея Навального и других политических заключённых. В Краснодаре участники акции встретились в 19:00 около здания краевой администрации на Красной, 35. Портал Юга.ру вел текстовую онлайн-трансляцию. Мероприятие прошло более чем в 100 городах России. Позже стало известно, что в пяти городах Краснодарского края задержали более 80 человек.

Так, в Геленджике административный протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка акции) составили на математика и и члена движения «Голос» Ивана Шукшина. Всего в городе в тот вечер задержали семь человек. Иван Шукшин рассказал журналисту Юга.ру, что 26 апреля геленджикский городской суд признал его виновным и оштрафовал на 10 тыс. рублей. Другим участникам акции также присудили штрафы в размере 10-15 тыс. рублей. По словам математика, штрафы за задержанных предложил выплатить анонимный жертвователь.

Журналист Юга.ру спросила Шукшина, что происходило в отделе полиции в вечер после задержания. По его словам, полицейские незаконно собирали отпечатки пальцев у задержанных и словесно угрожали. Давать отпечатки отказался только Шукшин.

Математик также рассказал, что 18-летним активистом Арсением Сорокиным «занимались» сразу несколько силовиков. Молодого человека увели на другой этаж и грозили тюремным сроком.

В суде Сорокина и еще одного активиста, Никиту Рыбку, защищал адвокат «ОВД-Инфо». Суд назначил им по трое суток административного ареста. Сейчас их дела готовят к апелляции, сообщил Шукшин.