Водителей предупредили об аварийных участках дорог Кубани перед майскими праздниками

Краснодарский край, Вся Россия

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Госавтоинспекция Кубани 30 апреля предупредила об опасных участках и ремонте на дорогах Краснодарского края

Напомним, по прогнозам властей Кубани, на майские праздники в регион приедут около 500 тыс. туристов. Кроме того, на Черноморское побережье отправятся жители региона.

В преддверии периода плотного трафика на дорогах Кубани в ГИБДД опубликовали рекомендации водителям. А после обращения Госавтоинспекции к организациям, которые развернули ремонт на трассах, приостановили работы на следующих участках:

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  • от села Возрождение до Геленджика с 1 мая откроют двустороннее движение;
  • рядом с поселком Дедеркой в Туапсинском районе организуют реверсивное движение;
  • на пяти участках автодороги А-147 прекратят реверсивное движение.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует быть внимательными при движении на аварийно опасных участках:

  • на трассе М-4 «Дон» — участки Восточного обхода Краснодара и Молдовановского перевала;
  • на автодороге А-147 «Джубга — Сочи» — участки в районе поселков Джубга, Лермонтово, города Туапсе, поселков Магри, Лазаревское, Мамайского перевала между Дагомысом и Сочи;
  • на автодороге А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» — участки в районе поселков Афипского, Ильского, станицы Холмской, обхода Абинска, поселка Верхнебаканского;
  • на автодороге А-290 «Новороссийск — Керчь» — участки от Цемдолины до перевала Волчьи ворота, в районе поворота на Усатову Балку;
  • в направлении Крымского моста через краевой центр — участки от Краснодара до Новомышастовской, а также от Темрюка до поселка Стрелка.

Водителям рекомендовали заранее выстраивать маршруты и готовиться потратить время на Тимашевском и Темрюкском ж/д переездах.

Аварийно опасные участки дорог Краснодарского края:

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Водителей предупредили об аварийных участках дорог Кубани перед майскими праздниками
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