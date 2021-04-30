Водителей предупредили об аварийных участках дорог Кубани перед майскими праздниками
Госавтоинспекция Кубани 30 апреля предупредила об опасных участках и ремонте на дорогах Краснодарского края
Напомним, по прогнозам властей Кубани, на майские праздники в регион приедут около 500 тыс. туристов. Кроме того, на Черноморское побережье отправятся жители региона.
В преддверии периода плотного трафика на дорогах Кубани в ГИБДД опубликовали рекомендации водителям. А после обращения Госавтоинспекции к организациям, которые развернули ремонт на трассах, приостановили работы на следующих участках:
- от села Возрождение до Геленджика с 1 мая откроют двустороннее движение;
- рядом с поселком Дедеркой в Туапсинском районе организуют реверсивное движение;
- на пяти участках автодороги А-147 прекратят реверсивное движение.
Также в Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует быть внимательными при движении на аварийно опасных участках:
- на трассе М-4 «Дон» — участки Восточного обхода Краснодара и Молдовановского перевала;
- на автодороге А-147 «Джубга — Сочи» — участки в районе поселков Джубга, Лермонтово, города Туапсе, поселков Магри, Лазаревское, Мамайского перевала между Дагомысом и Сочи;
- на автодороге А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» — участки в районе поселков Афипского, Ильского, станицы Холмской, обхода Абинска, поселка Верхнебаканского;
- на автодороге А-290 «Новороссийск — Керчь» — участки от Цемдолины до перевала Волчьи ворота, в районе поворота на Усатову Балку;
- в направлении Крымского моста через краевой центр — участки от Краснодара до Новомышастовской, а также от Темрюка до поселка Стрелка.
Водителям рекомендовали заранее выстраивать маршруты и готовиться потратить время на Тимашевском и Темрюкском ж/д переездах.
Аварийно опасные участки дорог Краснодарского края: