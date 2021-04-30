Водителей предупредили об аварийных участках дорог Кубани перед майскими праздниками

Госавтоинспекция Кубани 30 апреля предупредила об опасных участках и ремонте на дорогах Краснодарского края

Напомним, по прогнозам властей Кубани, на майские праздники в регион приедут около 500 тыс. туристов. Кроме того, на Черноморское побережье отправятся жители региона.

В преддверии периода плотного трафика на дорогах Кубани в ГИБДД опубликовали рекомендации водителям. А после обращения Госавтоинспекции к организациям, которые развернули ремонт на трассах, приостановили работы на следующих участках: