В центре Краснодара на 10 дней перекрыли две улицы из-за репетиций парада Победы

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с вечера 29 апреля ограничили движение транспорта на двух участках улиц в центре города

Напомним, 29 апреля Власти Кубани решили провести в Новороссийске и Краснодаре праздничные парады, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В краевой столице на мероприятие 9 мая пригласят не более 100 ветеранов и участников боевых действий, при этом торжества пройдут без зрителей.

В пресс-службе администрации Краснодара 29 апреля сообщили, что в преддверии праздника на Главной городской площади проведут три репетиции парада — утром 30 апреля, а также 5 и 7 мая. Из-за этого в центре города временно ограничат проезд.

Так, уже с 22:00 29 апреля перекрыли два участка дорог — улицу Красноармейскую от Длинной до Будённого и улицу Будённого от Красной до Красноармейской. Эти ограничения будут действовать до 15:00 9 мая.

Кроме того, 30 апреля, 5 и 7 мая с 6:00 до 9:00 нельзя будет проехать по следующим дорогам:

  • улица Будённого от Рашпилевской до Седина;
  • улица Красная от Длинной до Калинина;
  • улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Седина.

При этом перед репетициями освободят от припаркованных машин следующие участки:

  • улица Красная от Длинной до Калинина;
  • улица Красноармейская от Пашковской до Головатого;
  • улица Будённого от Рашпилевской до Седина;
  • улица Длинная от Рашпилевской до Седина.

Там нельзя будет парковаться с вечера накануне репетиции и до ее завершения — с 22:00 до 9:00. Ограничения будут действовать с 29 по 30 апреля, с 4 по 5 мая и с 6 по 7 мая.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт одной из центральных улиц — Карасунской. Кроме того, по выходным решили сделать пешеходными улицы Красноармейскую и Карасунскую. Из-за этого в минувшие выходные в центре образовались пробки, после чего мэр краевого центра Евгений Первышов предложил на время майских праздников не перекрывать Рашпилевскую для транспорта.

День Победы Дороги Краснодар Парады Транспорт

Новости

В центре Краснодара на 10 дней перекрыли две улицы из-за репетиций парада Победы
Режим повышенной готовности на Кубани продлят до конца майских праздников
В выходной день на Радоницу оперштаб Кубани рекомендовал не пускать людей на кладбище
Кубанцам предложили отметить Пасху на свежем воздухе, а не в храмах
Краснодарцы сняли видео с разбитой дорогой в ФМР, по которой им приходится ездить из-за перекрытого шлагбаумом выезда
Помимо Новороссийска парад Победы пройдет и в Краснодаре. На торжества пригласят только ветеранов и СМИ

Лента новостей

«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма
26 апреля, 11:23
«Да ты ненормальный!» Существуют ли нормальные люди и что такое норма
Не выходя из Краснодара: как жить лучше в новых районах
Вчера, 12:20 Партнерский
Не выходя из Краснодара: как жить лучше в новых районах
Чем Краснодар кошмарит своих жителей и может ли интернет их защитить?

Опрос от Юга.ру

Где вы проведете 1-11 мая?

ответить и посмотреть результаты

Реклама на портале