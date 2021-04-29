В центре Краснодара на 10 дней перекрыли две улицы из-за репетиций парада Победы
В Краснодаре с вечера 29 апреля ограничили движение транспорта на двух участках улиц в центре города
Напомним, 29 апреля Власти Кубани решили провести в Новороссийске и Краснодаре праздничные парады, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В краевой столице на мероприятие 9 мая пригласят не более 100 ветеранов и участников боевых действий, при этом торжества пройдут без зрителей.
В пресс-службе администрации Краснодара 29 апреля сообщили, что в преддверии праздника на Главной городской площади проведут три репетиции парада — утром 30 апреля, а также 5 и 7 мая. Из-за этого в центре города временно ограничат проезд.
Так, уже с 22:00 29 апреля перекрыли два участка дорог — улицу Красноармейскую от Длинной до Будённого и улицу Будённого от Красной до Красноармейской. Эти ограничения будут действовать до 15:00 9 мая.
Кроме того, 30 апреля, 5 и 7 мая с 6:00 до 9:00 нельзя будет проехать по следующим дорогам:
- улица Будённого от Рашпилевской до Седина;
- улица Красная от Длинной до Калинина;
- улица Красноармейская от Пашковской до Кузнечной;
- улица Длинная от Рашпилевской до Седина.
При этом перед репетициями освободят от припаркованных машин следующие участки:
- улица Красная от Длинной до Калинина;
- улица Красноармейская от Пашковской до Головатого;
- улица Будённого от Рашпилевской до Седина;
- улица Длинная от Рашпилевской до Седина.
Там нельзя будет парковаться с вечера накануне репетиции и до ее завершения — с 22:00 до 9:00. Ограничения будут действовать с 29 по 30 апреля, с 4 по 5 мая и с 6 по 7 мая.
Ранее Юга.ру писали, что весной в Краснодаре начался ремонт одной из центральных улиц — Карасунской. Кроме того, по выходным решили сделать пешеходными улицы Красноармейскую и Карасунскую. Из-за этого в минувшие выходные в центре образовались пробки, после чего мэр краевого центра Евгений Первышов предложил на время майских праздников не перекрывать Рашпилевскую для транспорта.