Глава Адыгеи отчитался о работе за 2020 год

На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи 29 апреля глава республики Мурат Кумпилов представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2020 году

«Нам всем пришлось за короткий срок научиться жить по-новому. Без помощи населения было бы просто невозможно справляться со всеми трудностями прошлого года. Сплоченность и поддержка жителей Адыгеи позволили нам продолжить решать насущные вопросы, успешно провести значимые масштабные мероприятия», — сказал глава региона.

Мурат Кумпилов отметил работу по борьбе с коронавирусом и решению проблем, которые вызвала пандемия.

В своем отчете руководитель региона представил ключевые показатели социально-экономического развития республики, проанализировал результаты и назвал приоритеты работы органов власти.

По словам Кумпилова, пандемия усилила важность достижения национальных задач, в числе которых «сбережение народонаселения», увеличение продолжительности жизни и повышение рождаемости. Приоритетными целями для Адыгеи глава республики назвал улучшение здравоохранения, повышение благосостояния местных жителей, поддержка малоимущих, обеспечение условий для развития бизнеса и притока инвестиций.

Также Мурат Кумпилов выделил задачи, которые касаются предстоящих выборов в Госдуму РФ и в Госсовет-Хасэ Адыгеи.

С полным текстом отчета можно ознакомиться здесь.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 26 апреля власти Адыгеи обсудили проблемы и планы развития республики, в числе поднятых тем — вакцинация, паводки, инфраструктура, развитие культуры, в том числе создание кинозалов на селе.