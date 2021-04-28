В Краснодаре таксист плюнул в лицо пассажирке

В Краснодаре вечером 27 апреля таксист оскорбил пассажирку и плюнул ей в лицо

Краснодарка Дарья Роменская рассказала в своем твиттере, что возвращалась с подругой домой на «Яндекс.Такси». Водитель ехал по дороге с рельсами и громко ругался матом. Девушка попросила сделать музыку погромче и продолжить путь без разговоров, тогда таксист включил музыку на полную мощность. Дарья начала просить сделать музыку потише или остановить машину. Водитель игнорировал ее просьбы. Решив, что мужчина не слышит ее из-за музыки, она потрогала его за плечо.

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«Он выключает музыку, выходит из машины, открывает дверь и начинает на меня орать, что я его трогаю. Я, естественно, послала его. И начала выходить из машины — испугалась, что он начнет меня силой вытаскивать», — написала Роменская.

По словам девушки, водитель начал кричать на вторую пассажирку и оскорблять их обеих. Когда Дарья сфотографировала номер машины, таксист стал бросаться на нее, однако испугался прохожих и убежал.

Журналист портала Юга.ру 28 апреля связалась с Дарьей Роменской. Та рассказала, что оставила жалобу на водителя в «Яндекс.Такси». Специалист сервиса сообщил ей, что водителя отстранили от работы и посоветовал обратиться в полицию.

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После этого девушка позвонила в 112. К ней приехали полицейские, и она написала заявление. В ближайшее время с ней должен связаться участковый, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Портал Юга.ру также запросил комментарий в пресс-службе УМВД по Краснодару, однако к моменту публикации новости ответа по ситуации получить не удалось.

Здравствуйте! Нам неловко, что водитель позволил себе такое. Напишите нам в DM ваш номер из приложения, детали этого заказа, а также подробности произошедшего. https://t.co/7DGABg0JQq — Яндекс Go (@yandex_go) April 27, 2021