В Краснодаре таксист написал ложный донос на пассажира, который не заплатил за поездку

В феврале в полиции Краснодара рассказали о сообщении от местного таксиста, которое оказалось ложным

В дежурную часть отдела полиции в Юбилейном микрорайоне обратился водитель такси. 38-летний мужчина рассказал, что один из клиентов угрожал ему ножом и похитил 5 тыс. рублей.

Полицейские провели проверку, опросили свидетелей и возможных очевидцев. Информация о хищении денег не подтвердилась. Следователи выяснили, что краснодарец сообщил заведомо ложные сведения о преступлении.

Позже мужчина признался, что донес на пассажира из-за того, что тот не оплатил поездку в один из районов края. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по ч. 2 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Местному жителю может грозить до трех лет лишения свободы. Также в полиции изучат действия пассажира, который обманул водителя, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 17 февраля.

Напомним, в 2018 году жительница Адыгеи тоже написала ложный донос. Она обвинила в изнасиловании знакомого мужчину, заведомо зная, что это неправда.