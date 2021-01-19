В Краснодаре водитель такси расстрелял пьяных клиентов

Водитель автомобиля службы такси прибыл на вызов на улицу Янковского, по адресу его ждали двое пьяных мужчин. Из-за их состояния водитель отказался выполнять заказ. Между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в потасовку.

В ходе драки водитель применил травматический пистолет. В результате его оппоненты получили различные травмы, один из них все еще находится в больнице. Руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко отметил порталу Юга.ру 19 января, что оружие было официально зарегистрировано на мужчину, он имел разрешительные документы.

Проводится проверка. Пистолет изъяли и приобщили к материалам.

Как писали Юга.ру, в 2018 году краснодарский таксист пожаловался на стрельбу в свою сторону.