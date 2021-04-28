Сразу после окончания Олимпиады в Сочи началась передача спортивных объектов, поэтому Олимпийский парк был закрыт для прогулок. С 5 апреля 2014 года его открыли для публичного посещения.

«Этого дня я долго ждал, дорогие жители. Ещё пять лет назад, оказавшись здесь, как и многие в качестве туриста, наряду с красотой этих мест, не мог не заметить или пройти мимо забора вокруг Олимпийского парка. Что, признаться, несколько смазало тогда впечатление от Имеретинки. Просто бельмо в глазу! И главное — он везде!», — написал Столяров.

По словам чиновника, заходя в парк, он ощущал себя зверушкой, которую пустили погулять в здоровенном вольере. Однако за семь лет забор стал практически полноценной «достопримечательностью», и вопрос демонтажа вызывал недоумение на всех уровнях.

Столяров рассказал, что в сносе забора участвовали все строительные организации, задействованные в Сириусе на крупных стройках. Работы выполнили на безвозмездной основе. Весь остальной бетон и конструкции, которые представлены на фотографиях в посте, чиновник пообещал убрать в ближайшее время. Он также рассказал, что храниться забор будет на складе до завершения вопросов списания. Дальнейшую его судьбу определит Росимущество.